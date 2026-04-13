Rama: Sazani nuk është shitur, shteti do jetë bashkëinvestitor në projekt
Transmetuar më 13-04-2026, 17:35

Kryeministri Edi Rama deklaroi se ishulli i Sazani nuk është shitur dhe do të mbetet pronë e shtetit shqiptar.

Gjatë një takimi me operatorët turistikë në Vlorë, Rama u shpreh se negociatat për projektin janë ende në proces dhe se shteti do të jetë pjesë e kompanisë së përbashkët që do të investojë dhe administrojë ishullin.

Ai theksoi se projekti nuk parashikon krijimin e një resorti të mbyllur, por një zhvillim të hapur me elementë kulturorë dhe artistikë.

Sipas kreut të qeverisë, investimi pritet të ndikojë në rritjen e vlerës së pronave dhe zhvillimin ekonomik të zonës, duke e bërë Vlorën më tërheqëse për investime të reja.

Rama shtoi se projekte të tilla kanë efekt zinxhir në ekonomi dhe do të sjellin përfitime për gjithë zonën përreth.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

