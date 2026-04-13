Brikenës i ndodh e papritura pas eliminimit nga BBVA

Që prej eliminimit të saj të shtunën mbrëma në gjysmëfinalen e “Big Brother VIP Albania”, mbështetja për Brikena Selmanin ka qenë masive dhe e pandalshme.
Për një pjesë të madhe të publikut dhe ndjekësve besnikë të formatit, ajo e meritonte plotësisht një vend në finalen e madhe.
Gjatë gjithë rrugëtimit të saj në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Briki u veçua për kulturën, qetësinë, elegancën dhe modelin e shkëlqyer të një vajze me vlera, duke lënë një gjurmë mjaft pozitive në ekran.
Por, ky vlerësim nga publiku nuk mbeti vetëm në fjalë. Dashuria e njerëzve u përkthye menjëherë në një rritje marramendëse në rrjetet sociale, duke i shkaktuar një të papritur të bukur sapo mori telefonin në dorë.
Të shtunën pas mesnate, fill pas momentit kur u njoftua eliminimi i saj, llogaria e Brikit numëronte rreth 298 mijë ndjekës. Siç mund të shihet qartë edhe nga profili i saj aktual, numri i ndjekësve ka pësuar një “boom” të vërtetë.
Para eliminimit: 298,000 ndjekës Aktualisht: 344,000 ndjekës
Një rritje e tillë e menjëhershme është një tregues i qartë: ndonëse rrugëtimi i saj drejt çmimit të madh u ndërpre në gjysmëfinale, Briki arriti të fitojë zemrat e publikut dhe të kthehet padiskutim në një nga personazhet më të dashur e më të mbështetur të këtij edicioni.
