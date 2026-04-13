‘Dhëmbë për dhëmbë’ Familja e Mateos i përgjigjet kërcënimeve të Rogertit në Big Brother VIP Albania
Transmetuar më 13-04-2026, 16:01

Tensionet në shtëpinë e Big Brother VIP Albania kanë arritur kulmin, duke kaluar nga debatet tipike të formatit në përplasje verbale me tone kërcënuese.

Në qendër të situatës është konkurrenti Rogert, i cili gjatë një debati të ashpër me Mateo ka përdorur një gjuhë agresive, duke lënë të kuptohet për një përballje jashtë ambienteve të shtëpisë. Deklaratat e tij, ku përmendet edhe përfshirja e personave të tjerë jashtë lojës, kanë shkaktuar reagime të forta në publik.

Pas kësaj situate, ka ardhur reagimi i familjarëve të Mateo, të cilët përmes një deklarate publike në rrjetet sociale e kanë dënuar ashpër gjuhën dhe qëndrimin e përdorur nga Rogert.

Në reagimin e tyre, familjarët theksojnë se përdorimi i kërcënimeve dhe përfshirja e të tjerëve jashtë formatit tregon pasiguri dhe mungesë vetëkontrolli, duke nënvizuar se situata ka tejkaluar kufijtë e një gare televizive.

Ata shtojnë se Mateo nuk ka nevojë për mbështetje të tillë, duke e cilësuar qetësinë dhe qëndrueshmërinë si përgjigjen më të fortë ndaj provokimeve.

Deklarata mbyllet me një ton ironik, duke lënë të kuptohet se çdo përballje e mundshme jashtë shtëpisë është e pavend dhe e panevojshme, ndërsa vëmendja duhet të mbetet tek finalja e afërt e spektaklit.

Ngjarja ka ngjallur reagime të shumta në rrjet, ndërsa publiku pritet të ndjekë me interes zhvillimet në ditët e fundit të këtij edicioni.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

