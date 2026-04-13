Nafta më e shtrenjtë në rajon, kamionistët paralajmërojnë protesta dhe bllokime në Portin e Durrësit

Durrës, 13 Prill 2026 – Rritja e çmimit të karburanteve në Shqipëri po shton presionin mbi sektorin e transportit rrugor, ndërsa operatorët paralajmërojnë përshkallëzim të reagimit me protesta dhe bllokime në Porti i Durrësit si dhe në pikat kufitare.
Sipas përfaqësuesve të transportit ndërkombëtar të mallrave, çmimi i naftës në vend ka arritur në rreth 209 lekë për litër (rreth 2.09 euro), duke e renditur Shqipërinë ndër vendet me karburantin më të shtrenjtë në rajon. Kjo situatë është ndikuar edhe nga zhvillimet gjeopolitike dhe tensionet në Lindja e Mesme, të cilat kanë reflektuar rritje të kostove në tregjet globale.
Operatorët theksojnë se, ndryshe nga konkurrentët rajonalë, ata janë të detyruar të furnizohen brenda vendit, pasi kufizimet fiskale dhe rregullat në fuqi nuk u lejojnë të përfitojnë rimbursim të TVSH-së apo të transportojnë sasi të mëdha karburanti nga jashtë pa penalitete.
“Rritja e çmimit të naftës ka ndikuar drejtpërdrejt në kostot tona operative. Përveç kësaj, po humbasim konkurrueshmërinë në raport me operatorët e vendeve të tjera,” shprehen përfaqësues të sektorit.
Sipas tyre, situata rrezikon të çojë në falimentimin e disa operatorëve, duke ndikuar negativisht jo vetëm në transportin e mallrave, por edhe në zinxhirin e furnizimit dhe ekonominë në tërësi.
Transportuesit kërkojnë ndërhyrje urgjente nga qeveria, përmes subvencionimit të kostove ose rishikimit të marrëveshjeve bilaterale me vendet fqinje.
Krahasimi i çmimeve të naftës në rajon:
Shqipëri – 2.09 euro/litër Kosovë – 1.8 euro/litër Maqedonia e Veriut – 1.5 euro/litër Mali i Zi – 1.7 euro/litër Serbi – 1.7 euro/litër
Burime nga sektori bëjnë me dije se nëse nuk ka reagim institucional, protestat mund të përshkallëzohen duke sjellë bllokime të qarkullimit në nyjet kryesore të transportit, përfshirë portet dhe pikat kufitare, me pasoja të drejtpërdrejta për tregtinë dhe furnizimin në vend.
