Shqipëria jashtë turit rajonal të Ministrit të Jashtëm belg në Ballkanin Perëndimor

Ministri i Jashtëm i Belgjikës, Maxime Prévot, ka nisur një vizitë njëjavore në Ballkanin Perëndimor, me fokus mbështetjen e perspektivës së integrimit të vendeve të rajonit në Bashkimin Evropian. Turit i përfshin Malin e Zi, Serbinë, Maqedoninë e Veriut, Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinën, por nuk parashikon një ndalesë në Shqipëri.
Kjo është vizita e parë e Prévot në rajon, e cila synon të riafirmojë angazhimin e Belgjikës ndaj procesit të zgjerimit të BE-së dhe të nxisë përshpejtimin e reformave të nevojshme në vendet kandidate dhe aspiruese.
“Ballkani Perëndimor nuk është në pragun e Evropës. Ata janë në Evropë. Siguria e tyre është siguria jonë dhe stabiliteti i tyre është stabiliteti ynë,” deklaroi ministri belg, duke theksuar rëndësinë e një perspektive të besueshme të integrimit, por edhe nevojën për reforma konkrete nga vendet e rajonit.
Turin e tij, Prévot e ka nisur në Malin e Zi, i konsideruar si kandidati më i avancuar në procesin e anëtarësimit në BE. Më pas, ai do të vizitojë Serbinë, Maqedoninë e Veriut, Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinën, ku do të zhvillojë takime me zyrtarë të lartë shtetërorë dhe përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare.
Në Kosovë, përveç agjendës politike, ministri belg pritet të vizitojë edhe pjesëtarët e kontingjentit belg që shërbejnë në misionin e KFOR-it, ndërsa në Bosnjë-Hercegovinë do të ndalet në Srebrenicë, vendi i një prej masakrave më të rënda në Evropë pas Luftës së Dytë Botërore.
Mungesa e Shqipërisë në këtë tur rajonal ka tërhequr vëmendje, ndonëse autoritetet belge nuk kanë dhënë shpjegime zyrtare për mos-përfshirjen e saj në këtë itinerar.
Turit pritet të shërbejë si një sinjal politik për vijimin e mbështetjes së BE-së ndaj Ballkanit Perëndimor, në një periudhë kur procesi i zgjerimit mbetet në qendër të debatit politik evropian.
🇪🇺 Excellent exchange today with my dear colleague and friend @MartaKosEU, Commissioner for Enlargement. Enlargement is one of the EU's most powerful geopolitical tools.In two weeks, I will travel to the Western Balkans myself to bring a clear message: Europe's door is open,… pic.twitter.com/PfJo9T6wJp— Maxime PREVOT (@prevotmaxime) March 31, 2026
