Kufizime në qarkullimin e mjeteve të rënda në doganat e Serbisë, Bosnjes dhe Malit të Zi! Zbulohen data dhe shkaku

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave ka njoftuar për kufizime të përkohshme në qarkullimin e mjeteve të tonazhit të rëndë në disa vende të rajonit, si pasojë e një proteste të paralajmëruar të transportuesve.
Sipas njoftimit zyrtar, bazuar në informacionet e autoriteteve doganore të Malit të Zi, gjatë periudhës 14–16 prill 2026 pritet të zhvillohet një protestë e transportuesve që do të prekë edhe Bosnjë dhe Hercegovinës dhe Serbisë.
Si pasojë, në këto tre shtete parashikohet ndërprerje e përkohshme e qarkullimit për automjetet e rënda, duke ndikuar në lëvizjen e mallrave dhe transportin ndërkombëtar.
Autoritetet kanë sqaruar se nga këto kufizime përjashtohen vetëm transportet me kafshë të gjalla, rastet emergjente, si edhe lëvizja e automjeteve të vogla.
Masat pritet të jenë në fuqi përgjatë gjithë periudhës së protestës, nga 14 deri më 16 prill 2026.
