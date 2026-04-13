Kufizime në qarkullimin e mjeteve të rënda në doganat e Serbisë, Bosnjes dhe Malit të Zi! Zbulohen data dhe shkaku
Transmetuar më 13-04-2026, 12:11

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave ka njoftuar për kufizime të përkohshme në qarkullimin e mjeteve të tonazhit të rëndë në disa vende të rajonit, si pasojë e një proteste të paralajmëruar të transportuesve.

Sipas njoftimit zyrtar, bazuar në informacionet e autoriteteve doganore të Malit të Zi, gjatë periudhës 14–16 prill 2026 pritet të zhvillohet një protestë e transportuesve që do të prekë edhe Bosnjë dhe Hercegovinës dhe Serbisë.

Si pasojë, në këto tre shtete parashikohet ndërprerje e përkohshme e qarkullimit për automjetet e rënda, duke ndikuar në lëvizjen e mallrave dhe transportin ndërkombëtar.

Autoritetet kanë sqaruar se nga këto kufizime përjashtohen vetëm transportet me kafshë të gjalla, rastet emergjente, si edhe lëvizja e automjeteve të vogla.

Masat pritet të jenë në fuqi përgjatë gjithë periudhës së protestës, nga 14 deri më 16 prill 2026.

