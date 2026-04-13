Policia për hajdutin e gjendur i pajetë në dritare: Nuk kishte shenja dh’une, dyshohet se u asfiksua

Një rast i pazakontë ka ndodhur në lagjen “8 Shkurti” në Fier ku Ilir Zarka është gjetur pa shenja jete në dritaren e një banese private.
Sipas të dhënave paraprake të Policisë dhe burimeve nga vendngjarja, viktima dyshohet se ka tentuar të hyjë me forcë në banesë gjatë natës, por ka mbetur i bllokuar në dritare.
Nga këqyrja e parë e trupit nuk janë konstatuar shenja dhune, ndërsa dyshohet se vdekja ka ardhur si pasojë e asfiksisë, gjatë tentativës për të hyrë në objekt.
Banesa i përket shtetasit Uan Lule, i cili ndodhej jashtë vendit, ndërsa banesa ishte nën kujdesin e një personi të afërm që ka konstatuar trupin në mëngjes dhe ka njoftuar menjëherë autoritetet.
Fier / Informacion paraprak
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
