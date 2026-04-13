Flet familjari i pronarit të banesës ku u gjet i vdekur 47-vjeçari në Fier: ‘Ishte i maskuar dhe i përgatitur për vjedhje’

Zbardhen detaje të reja nga ngjarja e pazakontë e ndodhur në lagjen “8 Shkurti” në Fier, ku një 47-vjeçar humbi jetën gjatë një tentative të dyshuar për vjedhje.
Viktima, Ilir Zarka, u gjet i pajetë i bllokuar në dritaren e një banese, ku dyshohet se kishte tentuar të hynte gjatë natës.
Banesa i përket shtetasit Uan Lule, i cili, sipas familjarëve, ndodhet në Greqi me rastin e festës së Pashkëve.
Vëllai i tij ka treguar se banesa kontrollohej herë pas here prej tij, ndërsa ishte lënë edhe një person tjetër për t’u kujdesur, i cili merrej edhe me ushqimin e qenit.
“Sot në mëngjes ai erdhi si zakonisht dhe e gjeti personin të vdekur në dritare. Më njoftoi menjëherë mua, më pas lajmëruam policinë dhe kontaktova edhe vëllain,” u shpreh familjari.
Ai shtoi se nuk e njihte viktimën dhe se ky i fundit dukej i përgatitur për vjedhje. “Ishte me kapuç dhe doreza,” deklaroi ai.
Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë dhe zjarrfikëses, të cilat bënë të mundur nxjerrjen e trupit dhe transportimin e tij në morg.
Autoritetet vijojnë hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
