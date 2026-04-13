Identifikohet hajduti që gjend i pajetë në dritaren e një banese në Fier
Transmetuar më 13-04-2026, 11:16

Është identifikuar personi që u gjet i pajetë në rrethana të pazakonta në lagjen “8 Shkurti” në Fier.

Sipas burimeve zyrtare, viktima është Ilir Zarka, 47 vjeç, i cili dyshohet se ka humbur jetën gjatë një tentative për të hyrë në një banesë.

Ngjarja ndodhi gjatë natës, kur 47-vjeçari tentoi të hynte në një banesë përmes dritares, por mbeti i bllokuar, duke gjetur vdekjen në vend.

Banesa i përket shtetasit Uan Lule, i cili prej disa javësh ndodhet në Greqi pranë familjes së tij. Shtëpia ruhej nga persona të afërt, të cilët kanë konstatuar trupin e pajetë dhe kanë njoftuar menjëherë policinë.

Trupi i viktimës është transportuar në morgun e Fier, ndërsa autoritetet vijojnë hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

