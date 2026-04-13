Vatikani reagon pas sulmeve të Donald Trump ndaj Papa Leo XIV

Vatikani ka reaguar për herë të parë pas deklaratave kritike të presidentit amerikan Donald Trump ndaj Papa Leo XIV, duke theksuar dallimet e thella në qasjen dhe gjuhën e përdorur nga palët.
Në një reagim publik në rrjetin social X, Antonio Spadaro u shpreh se Trump përdor një gjuhë që synon dominimin, ndërsa Papa komunikon në një nivel tjetër moral dhe etik.
“Trump nuk debaton me Leon: ai i lutet atij të tërhiqet në një gjuhë që ai mund ta dominojë. Por Papa flet një gjuhë tjetër, një gjuhë që refuzon të reduktohet në gramatikën e forcës, të sigurisë dhe të interesit kombëtar”, deklaroi ai.
Përplasja mes dy figurave vjen në një moment tensionesh të larta ndërkombëtare. Papa Leo XIV, i pari papë amerikan, ka qenë së fundmi më i zëshëm lidhur me konfliktet që përfshijnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraeli dhe Irani, duke dënuar retorikën kërcënuese dhe duke e cilësuar atë “të papranueshme”.
Nga ana tjetër, gjatë një deklarate për gazetarët, Donald Trump u shpreh kritik ndaj Papës, duke theksuar se nuk është dakord me qëndrimet e tij dhe duke e akuzuar për pozicione politike që, sipas tij, i shërbejnë të majtës radikale.
Ai shtoi gjithashtu se Papa është “i dobët” në çështjet e rendit dhe “i pasaktë” në politikën e jashtme, duke thelluar më tej përplasjen verbale mes dy figurave.
