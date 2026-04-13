Dhu’në pas ndeshjes Vllaznia–Teuta, procedohen 6 të rinj për dëmtime në stadium

Incidentet e ndodhura pas përfundimit të ndeshjes mes Vllaznia dhe Teuta kanë çuar në procedimin penal të gjashtë të rinjve, të dyshuar për akte dhune dhe dëmtim të pronës në ambientet sportive.
Sipas Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër, specialistët për Hetimin e Krimeve referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit me iniciale E. N., 23 vjeç; G. S., 21 vjeç; S. K., 20 vjeç; F. M., 20 vjeç; B. G., 21 vjeç dhe L. L., 21 vjeç, të gjithë banues në Durrës.
Ngjarja është regjistruar më 12 prill 2026, në Stadiumi Loro Boriçi, menjëherë pas përfundimit të takimit.
Sipas të dhënave zyrtare, të rinjtë kanë dëmtuar disa stola në tribunat E4 dhe E5, të cilat më pas i kanë hedhur në fushën e lojës, duke shkaktuar dëme materiale dhe tension në stadium.
Ata akuzohen për veprat penale “Shkatërrimi i pronës” dhe “Veprime të dhunshme në aktivitetet sportive”. Ndërkohë, autoritetet bëjnë me dije se hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të rastit dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
