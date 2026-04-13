‘Ti mezi po pret të bëni ndonjë gjë me Mirin kur të dilni jashtë’! Përplasje e fortë mes Rogertit dhe Selinit

Vetëm një javë para finales së madhe, tensionet mes banorëve në shtëpi janë rritur ndjeshëm, duke sjellë debate të forta dhe përplasje të vazhdueshme.
Një nga debatet më të fundit ka ndodhur mes Rogertit dhe Selinit, të cilët janë përfshirë në një diskutim të ashpër, i shoqëruar me akuza dhe tone të larta.
Përplasja nisi pasi Rogerti riktheu në vëmendje situata të mëparshme që lidhen me Selinin dhe një tjetër banor, Miri. Komentet e tij shkaktuan reagim të menjëhershëm nga Selin, e cila e sfidoi të shprehej hapur dhe e akuzoi për mungesë guximi.
Gjatë debatit, Rogerti sugjeroi se mes banorëve mund të kishte afrimitet më të madh jashtë shtëpisë, duke nënkuptuar marrëdhënie që nuk janë shfaqur brenda ambientit të programit.
Nga ana tjetër, Selin reagoi ashpër ndaj deklaratave, duke e kundërshtuar dhe duke e akuzuar për sjellje të papërshtatshme gjatë lojës, si dhe për përfshirje të familjarëve në debatet e krijuara.
Debatet e tilla vijnë në një moment kyç të garës, kur afrimi i finales duket se po rrit presionin dhe rivalitetin mes banorëve.
