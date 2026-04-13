Dollari dhe euro ‘luajnë’ me lekun, ja kursi i këmbimit për sot

Në tregun e këmbimit valutor në Shqipëri, monedhat kryesore të huaja vijojnë të shfaqin luhatje të lehta ndaj lekut gjatë ditës së sotme.
Sipas kursit zyrtar, dollari amerikan blihet me 81.3 lekë dhe shitet me 82.5 lekë.
Ndërkohë, euro blihet me 95.3 lekë dhe shitet me 96.1 lekë, duke mbetur një nga monedhat më të përdorura në tregun vendas.
Edhe monedhat e tjera kryesore paraqiten relativisht të qëndrueshme. Franga zvicerane blihet me 102.7 lekë dhe shitet me 103.7 lekë, ndërsa paundi britanik blihet me 109 lekë dhe shitet me 110 lekë.
Ekspertët e tregut valutor theksojnë se këto luhatje të vogla janë të zakonshme dhe lidhen me kërkesë-ofertën në treg, si dhe me zhvillimet në tregjet ndërkombëtare financiare.
