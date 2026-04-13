‘Zemra e Evropës rreh më fort në Hungari tani’! Çfarë do të thotë fundi i Orbanit për BE-në dhe botën?

Përfundimi i mandatit të Kryeministrit hungarez, Viktor Orbán, pas 16 vitesh në pushtet, pritet të sjellë zhvillime me ndikim të gjerë, jo vetëm për Hungarinë, por edhe për Bashkimin Evropian, Ukrainën dhe ekuilibrat politikë në rajon.
Largimi i tij konsiderohet nga shumë analistë si një lehtësim për Bashkimin Evropian, për shkak të qëndrimeve të tij shpesh bllokuese ndaj politikave të përbashkëta, veçanërisht në lidhje me mbështetjen për Ukrainën në përballjen me Rusinë. Gjatë viteve të fundit, Orbán është akuzuar për afrimitet me Presidentin rus, Vladimir Putin, duke ndikuar në ngadalësimin ose pengimin e vendimmarrjeve kyçe në Bruksel.
Një nga pasojat më të menjëhershme të kësaj ndryshese politike mund të jetë zhbllokimi i ndihmës financiare për Ukrainën, përfshirë një paketë të konsiderueshme prej rreth 90 miliardë eurosh, e cila deri më tani ishte penguar nga vetoja hungareze.
Po ashtu, pritet që Bashkimi Evropian të rishqyrtojë lirimin e fondeve të pezulluara për Hungarinë, të bllokuara për shkak të shqetësimeve mbi standardet demokratike dhe shtetin e së drejtës. Institucionet evropiane kanë kritikuar vazhdimisht qeverinë e Orbán për dobësimin e pavarësisë së gjyqësorit dhe kufizimin e lirisë së medias.
Presidentja e Komisioni Evropian, Ursula von der Leyen, e komentoi zhvillimin me optimizëm, duke deklaruar se “zemra e Evropës rreh më fort në Hungari”, duke e konsideruar këtë moment si një kthesë për vlerat demokratike në vend.
Në planin e brendshëm, fitorja e partisë Magyar Tisza hap rrugën për një agjendë reformash që synojnë luftën kundër korrupsionit dhe rivendosjen e pavarësisë së institucioneve. Megjithatë, zbatimi i këtyre reformave mbetet i kushtëzuar nga mundësia për të siguruar një shumicë të cilësuar prej dy të tretash në parlament.
Vetë Viktor Orbán pranoi humbjen, duke deklaruar se do të vijojë të shërbejë vendin nga opozita. Pavarësisht shqetësimeve paraprake për një tranzicion të vështirë, rezultati i thellë elektoral e detyroi atë të njohë verdiktin e votuesve.
Në aspektin gjeopolitik, largimi i tij mund të dobësojë ndikimin e Vladimir Putin brenda Bashkimit Evropian, duke i hequr një prej aleatëve më të rëndësishëm në bllok.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd