Kryetari i Parlamentit: SHBA-të dështuan të fitojnë besimin e Iranit gjatë bisedimeve në Islamabad
Transmetuar më 13-04-2026, 08:03

Kryetari i Parlamentit iranian, Mohammad-Baqer Qalibaf, thotë se Uashingtoni dështoi të fitonte besimin e Teheranit gjatë negociatave në Pakistan, të cilat kërkonin një fund përfundimtar të pushtimit amerikano-izraelit kundër Republikës Islamike.

Ai i bëri këto komente në një postim në X të dielën, pasi delegacionet iraniane dhe amerikane nuk arritën një marrëveshje pas më shumë se 21 orësh negociatash në kryeqytetin pakistanez, Islamabad.

“Kolegët e mi ndërmorën nisma që synonin ecjen përpara, por pala tjetër, në fund dështoi të fitonte besimin e delegacionit iranian në këtë raund negociatash”, tha kreu i parlamentit, ndërsa shtoi:

"SHBA-të e kanë kuptuar logjikën dhe parimet tona, dhe tani u duhet të vendosin nëse mund ta fitojnë besimin tonë apo jo".

Kreu i ligjvënësve tha se Irani ndjek diplomaci të fuqishme, krahas forcës ushtarake, për të mbrojtur të drejtat e popullit iranian.

Pas 40 ditësh luftimesh mes Iranit she SHBA-Izraelit, nisur më 28 shkurt, SHBA-të pranuan zyrtarisht propozimin prej 10 pikash të Iranit të mërkurën, si bazë për një armëpushim të përhershëm.

Negociatat e vazhduara në Pakistan, dështuan.

Gjatë luftës, forcat e armatosura iraniane lëshuan 100 valë sulmesh hakmarrëse kundër objektivave të ndjeshme dhe strategjike amerikane dhe izraelite në të gjithë rajonin. Ata gjithashtu bllokuan Ngushticën e Hormuzit.

