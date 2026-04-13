SHBA nis bllokadën ndaj porteve iraniane, masa hyn në fuqi sot

Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara, CENTCOM, ka njoftuar nisjen e zbatimit të një bllokade ndaj trafikut detar që hyn dhe del nga portet e Iran, duke filluar nga dita e sotme.
Sipas njoftimit zyrtar, masa do të hyjë në fuqi më 13 prill, në orën 10:00 sipas kohës lindore amerikane (17:00 sipas orës lokale në rajon), pas deklaratave të Presidentit Donald Trump për ndërhyrjen e Marinës amerikane në Ngushtica e Hormuzit.
Në deklaratë theksohet se bllokada do të zbatohet “në mënyrë të paanshme” për të gjitha anijet, pa përjashtim, që hyjnë ose dalin nga portet dhe zonat bregdetare iraniane. Kjo përfshin të gjitha portet e Iranit në Gjirin Arabik dhe në Gjirin e Omanit.
Megjithatë, CENTCOM sqaroi se forcat e saj nuk do të pengojnë lirinë e lundrimit për anijet që tranzitojnë nëpër Ngushtica e Hormuzit drejt porteve që ndodhen jashtë territorit iranian.
Vendimi vjen në një moment tensionesh të larta midis Shtetet e Bashkuara dhe Iran, pas dështimit të përpjekjeve diplomatike për një marrëveshje mbi programin bërthamor të Teheranit.
