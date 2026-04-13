Trump sulmon Leonin XIV: I dobët, i paaftë, pa mua as që do ishte bërë Papë!

Trump sulmon Papa Leonin: "Ai është i dobët dhe i tmerrshëm në politikën e jashtme. Nuk dua një papë që mendon se është e pranueshme që Irani të ketë armë bërthamore."
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka kritikuar ashpër Papa Leoni XIV në një postim në platformën Truth Social, duke e cilësuar atë “të dobët” dhe “të paaftë në politikën e jashtme”.
Donald Trump sulmon kështu ashpër Papa Leonin, papën e parë amerikan në historinë e Kishës Katolike.
Një sulm i paprecedentë, që shënon një përçarje të paimagjinueshme midis Shtëpisë së Bardhë dhe Vatikanit. Në një postim të gjatë dhe të ashpër në Truth, ndërsa ende ishte në Air Force One duke u kthyer nga Florida, presidenti amerikan e quajti Leonin "të dobët dhe të tmerrshëm në politikën e jashtme".
"Ai flet për frikën nga administrata Trump, por nuk e përmend frikën që Kisha Katolike dhe të gjitha organizatat e tjera të krishtera ndjenë gjatë Covid-it, kur priftërinjtë, ministrat dhe kushdo tjetër u penguan për të kryer shërbime fetare", këmbënguli Trump, duke reaguar ndaj deklaratave të fundit të Papës që dënoi luftën, gjatë një vigjiljeje të veçantë lutjeje në Bazilikën e Shën Pjetrit në të njëjtën kohë që Shtetet e Bashkuara dhe Irani po zhvillonin bisedime paqeje të dështuara në Pakistan.
"Nuk dua një Papë që e konsideron të tmerrshme që Amerika sulmoi Venezuelën, një vend që po dërgonte sasi të mëdha droge në Shtetet e Bashkuara dhe, akoma më keq, po zbrazte burgjet e tij dhe po sillte vrasës, tregtarë droge dhe kriminelë të dhunshëm në vendin tonë," vazhdoi Trump. "Dhe nuk dua një Papë që kritikon presidentin amerikan sepse unë po bëj pikërisht atë për të cilën u zgjodha, në një rrëmujë të madhe, dhe misioni pse u zgjodha është që të ul krimin në nivelin më të ulët historik dhe të krijoj tregun më të madh të aksioneve në histori."
Në deklaratën e tij, Trump akuzon Papën për qëndrime të njëanshme, duke theksuar se ai flet për frikën ndaj administratës amerikane, por, sipas tij, nuk përmend presionet ndaj institucioneve fetare gjatë pandemisë COVID-19.
“Unë preferoj shumë më tepër vëllain e tij Louis, sepse është plotësisht në linjë me ‘MAGA’. Nuk dua një Papë që e konsideron të pranueshme që Irani të zotërojë armë bërthamore”, është shprehur Trump.
Presidenti amerikan ka shkuar më tej, duke pretenduar se zgjedhja e Papa Leonit XIV ishte e papritur dhe e ndikuar nga rrethanat politike. “Nëse unë nuk do të isha në Shtëpinë e Bardhë, ai nuk do të ishte në Vatikan”, ka deklaruar ai.
"Leo duhet të jetë mirënjohës ndaj meje sepse, siç e dinë të gjithë, emërimi i tij ishte një surprizë shqetësuese. Ai nuk ishte në asnjë listë papatësh dhe u zgjodh nga Kisha vetëm sepse ishte amerikan; në fakt, besohej se kjo ishte mënyra më e mirë për të menaxhuar marrëdhënien me Presidentin Donald J. Trump. Nëse unë nuk do të isha në Shtëpinë e Bardhë, Leo nuk do të ishte në Vatikan."
"Për fat të keq," vazhdoi Trump, "qëndrimi i Leones, shumë i butë në frontet e krimit dhe ndaj armëve bërthamore, nuk më pëlqen aspak. As nuk më pëlqen fakti që ai po takohet me simpatizantë të Obamës si David Axelrod – një dështim i krahut të majtë, një nga ata që do të kishin dashur të shihnin besimtarët dhe anëtarët e klerit të arrestuar."
"Leone," këmbënguli presidenti amerikan, "duhet ta kuptojë rolin e tij si Papë, të përdorë logjikën e shëndoshë, të ndalojë së përkëdheluri të majtën radikale dhe të përqendrohet në të qenit një Papë i Madh, në vend të një politikani. Kjo sjellje po i shkakton atij dëm të madh dhe, akoma më e rëndësishmja, po dëmton Kishën Katolike!" përfundoi Trump.
