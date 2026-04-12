Spektakël me 7 gola në Serie A: Interi përmbys Comon dhe shkëputet në krye

Inter ka arritur një fitore spektakolare në transfertë ndaj Como, duke triumfuar me rezultatin 4-3 në një nga ndeshjet më emocionuese të sezonit në Serie A. Përmbysje e madhe e zikaltërve
Skuadra e drejtuar nga Cristian Chivu e nisi ndeshjen në vështirësi, duke u gjendur në disavantazh prej dy golash pas realizimeve të Valle dhe Paz për vendasit.
Megjithatë, reagimi i zikaltërve ishte i menjëhershëm. Marcus Thuram dhe Denzel Dumfries shënuan golat vendimtarë që përmbysën rezultatin, duke rikthyer Interin në avantazh dhe duke i dhënë kontrollin e lojës.
Ndeshje e hapur deri në fund
Pavarësisht rikthimit të Interit, Como nuk u dorëzua dhe arriti të mbajë ndeshjen të hapur deri në minutat e fundit. Goli i fundit i takimit u realizua nga Da Cunha, duke vulosur rezultatin përfundimtar 4-3 në një sfidë plot ritëm dhe tension.
Interi shkëputet në garën për titull
Me këtë fitore, Interi konsolidon vendin e parë dhe krijon një diferencë prej nëntë pikësh nga ndjekësi më i afërt, Napoli, i drejtuar nga Antonio Conte.
Ky sukses konfirmon formën e mirë të zikaltërve dhe i afron ata gjithnjë e më shumë me titullin kampion. Situata e Comos
Nga ana tjetër, skuadra e drejtuar nga Cesc Fàbregas mbetet jashtë zonës që siguron pjesëmarrjen në Liga e Kampionëve, duke mos arritur t’i afrohet Juventus në renditje.
Humbja, pavarësisht paraqitjes së mirë, e lë Comon në një pozitë të vështirë në garën për objektivat europiane.
