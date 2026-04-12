Edisa Demollari flet pas daljes nga “Big Brother VIP 5”: “Nuk kam pasur lidhje me Mateon”

Ish-banorja e Big Brother VIP Albania, Edisa Demollari, ka reaguar publikisht lidhur me raportin e saj me Mateon dhe dinamikat brenda shtëpisë, gjatë një interviste në rubrikën “Trotuar” në emisionin E Diell.
Mohon çdo lidhje me Mateon
Edisa hodhi poshtë zërat për një lidhje të mundshme me Mateo, duke theksuar se ata nuk njiheshin para hyrjes në shtëpi.
“Dua të distancohem totalisht nga Mateo. Nuk njihemi fare nga jashtë. Jemi edhe breza të ndryshëm dhe nuk kemi të njëjtin pëlqim karakteresh,” u shpreh ajo.
Kritika për raportin Mateo–Brikena
Ajo komentoi gjithashtu marrëdhënien mes Mateos dhe Brikena, duke lënë të kuptohet se e konsideron atë si pjesë të lojës.
Sipas saj, dinamika mes tyre ishte e parashikueshme dhe e ndërtuar për efekt loje. “Mendoj që ishte një lojë e luajtur bukur. I kisha parashikuar reagimet e tyre,” deklaroi Demollari.
“Nuk më pëlqeu që u përmend e shkuara”
Edisa u shpreh kritike ndaj mënyrës se si Mateo trajtoi Brikenën gjatë spektaklit, duke përmendur elementë nga e shkuara e saj.
“Si vajzë, nuk do të doja kurrë që një djalë që përmend të shkuarën e një vajze në publik të shkojë në finale,” tha ajo, duke shtuar se kjo situatë e ka vënë Brikenën në një pozicion të vështirë përballë publikut.
Reagim ndaj akuzave për xhelozi
Sa i përket aludimeve se reagimet e saj ndaj Brikenës lidhen me xhelozi, Edisa i mohoi kategorikisht këto pretendime.
Ajo theksoi se interpretimi i situatës si xhelozi ka qenë një strategji për të justifikuar mungesën e argumenteve në debatet brenda shtëpisë.
Në përfundim, Demollari u shpreh se, ndonëse nuk e sheh Mateon si partner potencial, e konsideron atë “një djalë të mirë”, por jo të fortë në karakter, sipas perceptimit të saj.
