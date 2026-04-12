ANALIZË | Sundimi 16-vjeçar i Orbán merr fund duke shkaktuar një tërmet elektoral në Bashkimin Evropian

Nga JUSTIN SPIKE dhe SAM McNEIL / AP
Votuesit hungarezë të dielën larguan nga pushteti kryeministrin Viktor Orbán pas 16 vitesh në qeverisje, duke refuzuar politikat autoritare dhe lëvizjen globale të ekstremit të djathtë që ai përfaqësonte, në favor të një rivali pro-evropian, në një rezultat tronditës zgjedhor me pasoja globale.
Fituesi i zgjedhjeve, Péter Magyar, një ish-besnik i Orbánit që bëri fushatë kundër korrupsionit dhe për çështje të përditshme si shëndetësia dhe transporti publik, ka premtuar të rindërtojë marrëdhëniet e Hungarisë me Bashkimin Evropian dhe NATO-n — marrëdhënie që u përkeqësuan gjatë qeverisjes së Orbánit. Liderët evropianë e uruan shpejt Magyarin.
Nuk është ende e qartë nëse partia e Magyarit, Tisza, do të ketë shumicën prej dy të tretash në parlament, që do t’i jepte numrat e nevojshëm për ndryshime të mëdha ligjore. Me 77% të votave të numëruara, ajo kishte mbi 53% mbështetje kundrejt 38% për partinë qeverisëse Fidesz të Orbánit.
Ky është një goditje e fortë për Orbánin, një aleat i afërt i presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit rus Vladimir Putin. Orbán pranoi humbjen pas një rezultati që e quajti “të dhimbshëm”.
“I urova fitoren partisë fituese,” u tha Orbán mbështetësve. “Do t’i shërbejmë kombit hungarez dhe atdheut tonë nga opozita,” shtoi ai.
“Faleminderit, Hungari!” shkroi Magyar në X, ndërsa mijëra mbështetës të tij u mblodhën në brigjet e Danubit në Budapest, duke brohoritur: “E bëmë! Ia dolëm!”
Orbán, lideri më jetëgjatë në BE dhe një nga kritikët më të fortë të saj, ka kaluar një rrugë të gjatë nga ditët e tij të hershme si liberal kundër Bashkimit Sovjetik, në një nacionalist pro-rus që sot admirohet nga e djathta ekstreme globale.
