ANALIZË | Trump nuk pranon humbje: edhe në konfliktin me Iranin shpall veten fitues

Analizë: Trump shpall fitore, pavarësisht gjithçkaje, dhe lufta me Iranin është shembulli më i fundit
Në episodin pilot të janarit 2004 të “The Apprentice”, Donald Trump tha diçka që sot nuk do ta pranonte kurrë.
“Nuk ka qenë gjithmonë kaq e lehtë,” thotë ai me zë në sfond, duke vënë në dukje se në fund të viteve 1980 “isha seriozisht në vështirësi” dhe “kisha miliarda dollarë borxhe.”
Është një nga rastet e rralla kur Trump ka pranuar publikisht dështimin. Edhe atëherë, ai po lexonte një skenar që synonte të tregonte historinë e suksesit përballë vështirësive për publikun, duke paralajmëruar stilin e tij luftarak që më vonë do ta çonte në politikë.
“Luftova,” tha Trump. “Dhe fitova. Shumë fort.”
Trump nuk humbet kurrë. Të paktën sipas versionit të tij.
Ai shpalli fitore brenda pak ditësh nga fillimi i luftës me Iranin dhe e përsëriti vazhdimisht, edhe kur Teherani godiste objektiva amerikane dhe aleate dhe bllokonte Ngushticën e Hormuzit, duke shkaktuar pasoja ekonomike globale.
Me një armëpushim tani në fuqi, Trump thotë se SHBA i ka arritur qëllimet e saj.
Presidenti po thekson ndryshimin e udhëheqjes pasi lideri suprem i Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, u vra. Por ai u zëvendësua nga djali i tij, Mojtaba Khamenei, i cili konsiderohet më radikal. Trump thotë se Iranit nuk do t’i lejohet të ketë armë bërthamore, por Teherani ka rezerva uraniumi të pasuruar. Ngushtica po rihapet — nën kontroll ushtarak iranian.
Kur bordi editorial i The Wall Street Journal shkroi se Trump kishte shpallur një fitore të parakohshme në Iran, presidenti reagoi në rrjetet sociale: “Në fakt, është një Fitore.”
Të shtunën ai shkroi se mediat “duan të thonë se Irani po ‘fiton’, kur në fakt të gjithë e dinë që ata po humbasin, dhe po humbasin shumë!”
I pyetur më vonë për negociatat me Iranin, Trump u përgjigj: “Çfarëdo që të ndodhë, ne fitojmë.”
Pretendimi për të qenë fitues ka qenë pjesë e psikologjisë së Trump që kur ishte i ri dhe zhvillues pasurish në Nju Jork. Kjo është reflektuar në çështje të mëdha dhe të vogla.
Turnetë e golfit në klubet e tij, ku ai shpallet gjithmonë kampion. Vendimet gjyqësore kundër tij, ku ai pretendon se ka fituar. Marrëveshje që i shpall, por që nuk realizohen kurrë.
“Ai ka një narrativë të sajuar në kokë” dhe është “si një skenarist,” tha David Cay Johnston. “Kur duhet të ndryshosh historinë, thjesht e ndryshon.”
Asnjë rast nuk është më i qartë se refuzimi i humbjes ndaj Joe Biden në zgjedhjet e 2020, një rezultat i konfirmuar nga më shumë se 60 procese gjyqësore dhe nga vetë prokurori i tij i përgjithshëm. Megjithatë, Trump e ka shpallur fitore aq shpesh sa mbështetësit e tij e besojnë.
Kjo është bota e Trump — njeri i marketingut dhe president, formues i historisë së tij dhe të të tjerëve. Një kapelë që ai mban dhe shet e përmbledh këtë qasje me pesë fjalë: “TRUMP KISHTE TË DREJTË PËR GJITHÇKA.”
“Është shumë më e lehtë të udhëheqësh kur je i suksesshëm dhe fiton,” tha Trump në një konferencë investimesh në Florida.
“Njerëzit të ndjekin kur fiton.”
Shtëpitë e Bardha ndër vite janë përpjekur të paraqesin lajmet e këqija si të mira, por Trump e ka kthyer këtë në thelb të presidencës së tij.
Gjykata e Lartë rrëzon tarifat e tij? Trump thotë se do të gjejë mënyra për t’i zbatuar më fort.
Investimet që nuk ndodhin? Ai thotë se kanë ndodhur dhe madje i ekzagjeron.
Kjo mënyrë e paraqitjes së realitetit është bërë një parim qeverisjeje — dhe një vlerë familjare.
Djali i tij, Eric, tha se babai i tij “është vetë përkufizimi i një fituesi.”
Sarah Matthews, ish-zëdhënëse në Shtëpinë e Bardhë, tha se “egoja e tij nuk e lejon të pranojë humbjen” dhe se “realiteti përkulet ndaj kësaj.”
“Kjo ishte strategjia: si ta kthejmë humbjen në fitore,” tha ajo.
Shtëpia e Bardhë madje publikoi “365 fitore” në 365 ditë, duke përfshirë pretendime të përsëritura dhe të ekzagjeruara.
John Bolton tha se shpallja e fitores ndaj Iranit ishte e paracaktuar:
“Për të, bota ndahet në fitues dhe humbës. Dhe ai është gjithmonë fitues.”
Paraqitja e humbjeve si fitore nuk është e re
Në vitin 1973, autoritetet federale paditën Trump dhe babanë e tij për diskriminim racor në qira. Rasti u mbyll me një marrëveshje që ndalonte diskriminimin, por Trump e quajti fitore sepse nuk pranoi fajin.
Avokati Roy Cohn i mësoi Trump një rregull: mos prano kurrë humbjen dhe sulmo kundërshtarët.
Falimentimet nuk e dëmtuan imazhin
Trump ka pasur shumë biznese që dështuan: linja produktesh, kompani ajrore, kazino, universitete online. Por ai vazhdonte të paraqitej si i suksesshëm.
Seriali “The Apprentice” e forcoi këtë imazh.
“Fitimi është një qëndrim, jo një fakt,” tha një profesor.
“Fitimi përcaktohet nga vetë personi që thotë se ka fituar.”
“Ti krijon realitetin tënd”
Trump e mbajti këtë qasje edhe në politikë.
Pas humbjes në zgjedhjet paraprake në Iowa, tha se i ishin vjedhur.
Pretendoi se fitoi votën popullore në 2016.
Refuzoi rezultatin e 2020.
Një profesor tha se ai “jeton në një botë ku krijon vetë realitetin.”
Edhe në golf, ai shpall fitore edhe kur nuk merr pjesë realisht.
Matthews tha se nuk e ka parë kurrë Trump të pranojë gabim, as privatisht.
“Edhe kur duket qartë si humbje, duhet ta kthesh në fitore. Sepse këtë do ai.”
