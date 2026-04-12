Salianji reagon pas zgjedhjeve në Hungari: ‘Hungaria e bëri, tani radha jonë! Autokracitë përmbysen me votë’

Deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji, ka reaguar pas fitores së opozitës në zgjedhjet parlamentare në Hungaria, duke e cilësuar atë si një shembull domethënës për ndryshimin politik përmes votës.
Në një postim në rrjetet sociale, Salianji theksoi se fitorja e liderit të opozitës, Péter Magyar, dëshmon se sistemet e konsoliduara mund të sfidohen dhe përmbysen në mënyrë demokratike.
“Hungaria rrëzoi një mit”
Sipas tij, rezultati i zgjedhjeve në Hungari rrëzon idenë se pushtetet e gjata dhe të centralizuara janë të paprekshme.
“Një pushtet i përqendruar prej vitesh nga Viktor Orbán, me zgjedhje të kontestuara dhe institucione të kritikuara, dukej i pathyeshëm. Hungaria tregoi të kundërtën,” u shpreh ai.
Salianji bëri një paralelizëm edhe me situatën politike në Shqipëri, duke përmendur kryeministrin Edi Rama si një shembull të një realiteti të ngjashëm, sipas tij.
Thirrje për ndryshim politik
Në reagimin e tij, deputeti demokrat theksoi se ndryshimi nuk vjen përmes justifikimeve, por përmes riorganizimit dhe besimit te qytetarët.
Ai vlerësoi mënyrën se si opozita hungareze u transformua, duke u fokusuar te mobilizimi qytetar dhe ndërtimi i një alternative të besueshme politike.
“Ndryshimi vjen kur ke kurajon ta sfidosh sistemin dhe ta transformosh atë,” u shpreh Salianji.
Mesazh për skenën politike shqiptare
Salianji nënvizoi se zhvillimet në Hungari përbëjnë një mesazh të qartë edhe për politikën shqiptare, duke theksuar se asnjë pushtet nuk është më i fortë se qytetarët e bashkuar.
Ai shtoi se Partia Demokratike ka nisur prej kohësh një proces të brendshëm për ndryshim, të bazuar në përgjegjësi dhe besim publik.
Në përfundim të reagimit të tij, Salianji theksoi: “Hungaria e bëri, është radha jonë.”
