Perëndon epoka Orban. Liderët europianë përshëndesin fitoren e Magyar

Humbja e kryeministrit hungarez Viktor Orbán është pritur me lehtësim dhe optimizëm të kujdesshëm në Bruksel, ku drejtuesit e Bashkimi Europian shpresojnë për një riorientim të politikës së Hungaria drejt një linje më të afërt me BE-në.
Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, reagoi duke theksuar se rezultati i zgjedhjeve përfaqëson një sinjal të qartë për rikthimin e Hungarisë në rrugën europiane.
“Hungaria ka zgjedhur Europën. Europa gjithmonë e ka zgjedhur Hungarinë. Së bashku, ne jemi më të fortë,” u shpreh ajo.
Urime nga institucionet dhe liderët europianë
Edhe Presidentja e Parlamentit Europian, Roberta Metsola, përgëzoi liderin e opozitës, Péter Magyar, duke theksuar se “vendi i Hungarisë është në zemër të Europës”.
Reagimet pozitive nga Brukseli vijnë pas një periudhe të gjatë tensionesh mes qeverisë së Orbánit dhe institucioneve europiane. Gjatë 16 viteve të tij në pushtet, ai është përplasur shpesh me BE-në për çështje si migracioni, sundimi i ligjit dhe qëndrimi ndaj Ukrainës, ndërsa Hungaria ka përdorur herë pas here veton për të bllokuar vendime kyçe.
Mbështetje nga Franca dhe Gjermania
Presidenti francez, Emmanuel Macron, e cilësoi rezultatin si një sinjal të fortë të orientimit europian të qytetarëve hungarezë, duke e përshkruar atë si një fitore që konfirmon lidhjen e tyre me vlerat e BE-së.
Nga ana e tij, kancelari gjerman Friedrich Merz bëri thirrje për bashkëpunim më të ngushtë në të ardhmen. “Le të bashkojmë forcat për një Europë të fortë, të sigurt dhe të bashkuar,” deklaroi ai.
Reagime nga vendet anëtare
Edhe kryeministri i Suedisë, Ulf Kristersson, e cilësoi rezultatin si fillimin e një kapitulli të ri për Hungarinë.
Ndërkohë, kryeministri i Estonisë, Kristen Michal, e përshkroi votimin si një zgjedhje historike, duke theksuar se qytetarët hungarezë kanë votuar për një të ardhme më të fortë brenda një Europe të bashkuar.
Pritshmëri për ndryshim kursi
Edhe pse rezultatet përfundimtare pritet të konfirmohen zyrtarisht, reagimet e para nga liderët europianë tregojnë pritshmëri të larta për ndryshime të rëndësishme në politikën e brendshme dhe të jashtme të Hungarisë.
Fitorja e Magyar shihet si një mundësi për forcimin e marrëdhënieve me Bashkimin Europian dhe për një rikthim më të qartë të vendit në boshtin politik dhe institucional të Europës.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd