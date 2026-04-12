Kush është Péter Magyar, lideri që i dha fund epokës së Orbánit në Hungari

Péter Magyar është figura politike që ka dominuar skenën hungareze në muajt e fundit, duke arritur të rrëzojë nga pushteti kryeministrin afatgjatë Viktor Orbán pas 16 vitesh qeverisjeje.
Sipas raportimit të The New York Times, 45-vjeçari konservator u shndërrua në sfiduesin kryesor të Orbánit pas largimit nga partia qeverisëse Fidesz në vitin 2024. Ai u zgjodh së fundmi kryeministër i Hungarisë, duke shënuar një kthesë të fortë në politikën e vendit.
Nga strukturat e Fidesz te opozita
Magyar ka një formim juridik dhe për më shumë se dy dekada ishte pjesë e strukturave të Fidesz, ku mbajti role të ndryshme, përfshirë detyra diplomatike në Bruksel dhe poste drejtuese në administratën shtetërore.
Ai ka qenë i martuar me Judit Varga, një nga figurat kryesore të qeverisë së Orbánit, deri në vitin 2023.
Ndarja me Orbánin dhe ngritja politike
Karriera e tij mori kthesë vendimtare në vitin 2024, kur u shkëput nga Orbáni në sfondin e një skandali politik, i lidhur me faljen e një personi të dënuar për mbulim të abuzimit seksual në një institucion për fëmijë.
Në të njëjtin vit, Magyar themeloi lëvizjen politike “Tisza”, e cila arriti të fitojë rreth 30% të votave në zgjedhjet për Parlamentin Europian, duke u kthyer në një forcë të rëndësishme opozitare.
Axhenda politike dhe premtimet
Fushata e Magyar u mbështet kryesisht në pakënaqësinë publike ndaj korrupsionit dhe keqpërdorimit të fondeve të Bashkimi Europian, si dhe në shqetësimet për performancën ekonomike të vendit.
Ai ka premtuar përmirësimin e marrëdhënieve me BE-në, e cila kishte bllokuar një pjesë të fondeve për Hungarinë për shkak të shqetësimeve mbi standardet demokratike gjatë qeverisjes së Orbánit.
Në programin e tij, Magyar ka vendosur theks të veçantë te rritja e standardeve të jetesës dhe reformimi i sistemit shëndetësor, i cili konsiderohet i dobët. Ndërkohë, ai ka treguar kujdes në trajtimin e çështjeve sociale, duke shmangur tema si të drejtat LGBTQ dhe debatet mbi ndalimin e paradave të Krenarisë në Budapest.
Qëndrimi në politikën e jashtme
Magyar ka kritikuar afrimin e Orbánit me Rusinë, duke theksuar historinë e tensioneve mes Hungaria dhe Rusia. Megjithatë, ai është treguar i rezervuar në deklarimet për luftën në Ukrainë.
Një ndryshim nga dështimet e mëparshme të opozitës
Në zgjedhjet e vitit 2022, opozita hungareze dështoi të rrëzonte Orbánin, pavarësisht bashkimit rreth kandidatit konservator Péter Márki-Zay. Fushata e tij u godit nga propaganda e fuqishme e Fidesz, e cila e paraqiti si figurë që mund të përfshinte Hungarinë në konfliktin në Ukrainë.
Ndryshe nga ajo përpjekje, Magyar arriti të konsolidojë mbështetjen popullore dhe të kanalizojë pakënaqësinë qytetare në një fitore të qartë, duke hapur një kapitull të ri në politikën hungareze.
