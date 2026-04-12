Disfata e Orbán, reagon Von der Leyen: Hungaria zgjodhi Europën!

Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, ka përshëndetur rezultatin e zgjedhjeve parlamentare në Hungari, ku kryeministri Viktor Orbán ka pësuar humbje pas më shumë se një dekade e gjysmë në pushtet.
Në një reagim publik, Von der Leyen theksoi se vendimi i qytetarëve hungarezë përfaqëson një sinjal të qartë për orientimin europian të vendit. Sipas saj, Europa ka qenë vazhdimisht në krah të Hungarisë dhe rezultati i këtyre zgjedhjeve shënon një rikthim në rrugën e integrimit dhe bashkëpunimit.
“Europa gjithmonë ka zgjedhur Hungarinë. Së bashku, ne jemi më të fortë,” u shpreh ajo, duke vënë theksin te rëndësia e unitetit brenda Bashkimi Europian.
Orbán pranon humbjen dhe kalon në opozitë
Pas 16 vitesh në pushtet, Orbán e pranoi zyrtarisht disfatën në një fjalim para mbështetësve në selinë e partisë Fidesz në Budapest. Ai e cilësoi rezultatin si “të dhimbshëm”, por theksoi se vullneti i qytetarëve duhet respektuar.
“E përgëzova partinë fituese. Do t’i shërbejmë kombit hungarez dhe atdheut tonë edhe nga opozita,” deklaroi ai, duke konfirmuar gjithashtu komunikimin me rivalin e tij politik, Péter Magyar.
Fitorja e opozitës dhe dominimi i partisë “Tisza”
Sipas rezultateve paraprake, partia opozitare “Tisza”, e udhëhequr nga Magyar, ka siguruar një avantazh të thellë ndaj forcave qeverisëse. Me një pjesë të konsiderueshme të votave të numëruara, opozita kryeson në shumicën dërrmuese të zonave zgjedhore.
Projeksionet tregojnë se Magyar mund të sigurojë rreth 133 mandate nga 199 gjithsej në parlament, duke arritur një shumicë të cilësuar prej dy të tretash. Një rezultat i tillë do t’i jepte mundësinë për ndryshime të rëndësishme kushtetuese, përfshirë rishikimin e “Ligjit Themelor” të vitit 2011, i cili ka qenë objekt kritikash ndërkombëtare për çështje që lidhen me lirinë e medias dhe pavarësinë e gjyqësorit.
Ndikimi në skenën europiane
Humbja e Orbánit konsiderohet si një moment i rëndësishëm për politikën europiane. Gjatë qeverisjes së tij, ai është pozicionuar shpesh në kundërshtim me institucionet e BE-së dhe ka mbajtur një qëndrim të rezervuar ndaj mbështetjes për Ukrainën.
Me ardhjen në pushtet të Magyar, pritet një riorientim i politikës së jashtme të Hungarisë drejt një linje më të afërt me Brukselin dhe partnerët perëndimorë. Vetë lideri i opozitës e ka cilësuar këtë proces si një “referendum për vendin e Hungarisë në shoqëritë demokratike europiane”.
Për Orbánin, kjo humbje shënon fillimin e një faze të re politike, me sfidën për të rindërtuar partinë Fidesz nga opozita. Në përfundim të fjalës së tij, ai u shpreh: “Ditët që vijnë janë për të shëruar plagët tona.”
