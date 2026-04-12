Zgjedhjet në Hungari drejt përmbysjes historike, opozita kryeson bindshëm

BUDAPEST – Zgjedhjet parlamentare në Hungari po prodhojnë një rezultat që mund të ndryshojë rrënjësisht skenën politike të vendit. Sipas rezultateve paraprake, opozita e udhëhequr nga Péter Magyar kryeson ndjeshëm ndaj kryeministrit aktual Viktor Orbán, duke sinjalizuar fundin e mundshëm të një epoke 16-vjeçare në pushtet.
Me mbi 37% të votave të numëruara, partia Tisza ka siguruar rreth 51% të votave, ndërsa Fidesz i Orbánit mbetet pas me rreth 40%. Diferenca e krijuar shihet si një goditje e fortë për qeverinë aktuale.
Sipas projeksioneve, opozita mund të marrë deri në 132 mandate në parlamentin me 199 vende, vetëm një mandat më pak se shumica e cilësuar prej dy të tretash. Ndërkohë, Fidesz pritet të reduktohet në rreth 59 mandate.
Pjesëmarrja në votime ka arritur nivele rekord, me rreth 77.8% të qytetarëve që kanë marrë pjesë në proces, një tregues i qartë i rëndësisë së këtyre zgjedhjeve për të ardhmen e vendit.
Këto zhvillime po ndiqen me vëmendje të lartë edhe nga Bashkimi Evropian, pasi një fitore e opozitës mund të sjellë ndryshime të mëdha në raportet e Hungarisë me Brukselin, si dhe në qasjen ndaj Rusisë dhe luftës në Ukrainë.
Megjithatë, rezultati përfundimtar mbetet ende i hapur, pasi numërimi i votave vijon dhe diferencat mund të ngushtohen. Nëse trendi aktual konfirmohet, Hungaria mund të jetë në prag të një prej ndryshimeve më të mëdha politike të dekadave të fundit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd