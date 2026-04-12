Zgjedhjet në Hungari drejt përmbysjes historike, opozita kryeson bindshëm
Transmetuar më 12-04-2026, 21:23

BUDAPEST – Zgjedhjet parlamentare në Hungari po prodhojnë një rezultat që mund të ndryshojë rrënjësisht skenën politike të vendit. Sipas rezultateve paraprake, opozita e udhëhequr nga Péter Magyar kryeson ndjeshëm ndaj kryeministrit aktual Viktor Orbán, duke sinjalizuar fundin e mundshëm të një epoke 16-vjeçare në pushtet.

Me mbi 37% të votave të numëruara, partia Tisza ka siguruar rreth 51% të votave, ndërsa Fidesz i Orbánit mbetet pas me rreth 40%. Diferenca e krijuar shihet si një goditje e fortë për qeverinë aktuale.

Sipas projeksioneve, opozita mund të marrë deri në 132 mandate në parlamentin me 199 vende, vetëm një mandat më pak se shumica e cilësuar prej dy të tretash. Ndërkohë, Fidesz pritet të reduktohet në rreth 59 mandate.

Pjesëmarrja në votime ka arritur nivele rekord, me rreth 77.8% të qytetarëve që kanë marrë pjesë në proces, një tregues i qartë i rëndësisë së këtyre zgjedhjeve për të ardhmen e vendit.

Këto zhvillime po ndiqen me vëmendje të lartë edhe nga Bashkimi Evropian, pasi një fitore e opozitës mund të sjellë ndryshime të mëdha në raportet e Hungarisë me Brukselin, si dhe në qasjen ndaj Rusisë dhe luftës në Ukrainë.

Megjithatë, rezultati përfundimtar mbetet ende i hapur, pasi numërimi i votave vijon dhe diferencat mund të ngushtohen. Nëse trendi aktual konfirmohet, Hungaria mund të jetë në prag të një prej ndryshimeve më të mëdha politike të dekadave të fundit.

