Vllaznia e pandalshme! Shkodranët mundin Teutën në “Loro Boriçi” dhe ecin drejt titullit kampion

Vllaznia duket se po bën një hap të madh drejt titullit kampion në Superiore.
Ndeshja ndaj Teutës në stadiumin “Loro Boriçi” nisi në orën 19:00 dhe skuadra shkodrane shfrytëzoi çdo mundësi për të thelluar avantazhin në krye të renditjes.
Pas humbjes së Egnatias nga Tirana, Vllaznia përfitoi të arratiset në vendin e parë, duke krijuar një diferencë prej 5 pikësh, falë golit të Dodajt në minutën e 43’.
Në pjesën e mbetur të lojës, shkodranët arritën ta ruanin mjaft mirë rezultatin dhe kështu avancojnë drejt titullit kampion.
Rezultati:
Vllaznia 1-0 Teuta
