Policia jep detaje për vogëlushin që ra nga ballkoni dhe humbi jetën: Ndodhej në banesë me nënën e tij

Policia e Vlorë ka dhënë detaje nga ngjarja tragjike e ndodhur pasditen e sotme në lagjen “Pavarësia 3”, ku një fëmijë 2-vjeçar humbi jetën pasi ra nga ballkoni i banesës.
Sipas informacionit paraprak, ngjarja ka ndodhur rreth orës 18:20, ndërsa i mituri dyshohet se ka rënë aksidentalisht nga ballkoni i apartamentit ku jetonte, duke ndërruar jetë në vend si pasojë e dëmtimeve të marra.
Autoritetet bëjnë me dije se në momentin e ngjarjes, fëmija ndodhej në banesë së bashku me nënën e tij.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, ndodhet në vendngjarje dhe po vijon punën për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje të rëndë.
