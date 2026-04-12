‘Ndryshimi po vjen’! Kryebashkiaku i Budapestit parashikon humbjen historike të Viktor Orbán

BUDAPEST – Kryebashkiaku i Budapestit, Gergely Karácsony, ka deklaruar se opozita në Hungari mund të arrijë një fitore historike në zgjedhjet parlamentare, duke sinjalizuar një ndryshim të mundshëm politik në vend.
Në një intervistë për mediat vendase, Karácsony u shpreh se rritja e pjesëmarrjes në votime po favorizon opozitën dhe se situata politike po shkon drejt një “ndryshimi të madh”.
Sipas tij, kjo do të ishte një sfidë serioze për Viktor Orbán dhe për partinë e tij, e cila ka qenë në pushtet për një periudhë të gjatë.
Ai shtoi se opozita e udhëhequr nga Péter Magyar mund të sigurojë shumicën parlamentare, megjithëse mbetet e paqartë nëse kjo do të mjaftojë për ndryshime të thella ligjore.
Deklaratat vijnë në një moment tensioni politik në vend, teksa rezultati i zgjedhjeve pritet të jetë vendimtar për të ardhmen e drejtimit të Hungari.
