Tragjike në Vlorë/ 5-vjeçari humb jetën pas rënies nga ballkoni

VLORË – Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pranë qendrës së qytetit të Vlorë, ku një fëmijë 5-vjeçar ka rënë nga ballkoni i banesës së tij dhe ka humbur jetën.
Sipas informacioneve paraprake, ngjarja ka ndodhur gjatë ditës në një zonë të banuar.
Policia dhe grupi hetimor kanë mbërritur në vendngjarje dhe kanë nisur hetimet për të sqaruar rrethanat e plota të kësaj tragjedie.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
