Dështimi i negociatave SHBA-Iran! Izraeli urdhër për mobilizim maksimal për luftë

TEL AVIV – Situata në Lindjen e Mesme është përshkallëzuar ndjeshëm, pasi Izrael ka vendosur forcat e armatosura në gatishmëri të lartë, në pritje të një përkeqësimi të mundshëm të konfliktit me Iran.
Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të ushtrisë izraelite, Eyal Zamir, ka urdhëruar përgatitjen e strukturave ushtarake për një skenar të mundshëm rifillimi të luftimeve, ndërsa janë aktivizuar procedurat e emergjencës dhe gatishmërisë së plotë.
Ky zhvillim vjen pas raportimeve për dështimin e negociatave mes SHBA dhe Iranit, të cilat nuk arritën të prodhonin një marrëveshje mbi programin bërthamor iranian.
Sipas mediave ndërkombëtare, palët mbeten thellësisht të ndara në qëndrime, ndërsa tensionet politike dhe ushtarake në rajon po rriten.
Në një zhvillim paralel, autoritetet në Mbretëria e Bashkuar po hetojnë një rast të rëndë dhune ndaj një të reje, e cila dyshohet se është sulmuar pas daljes nga një klub nate në orët e para të mëngjesit. Policia ka nisur hetimet dhe po punon për identifikimin e autorëve.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd