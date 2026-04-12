Zbulim spektakolar në liqenin Neuchâtel: mbi 1,000 objekte të periudhës romake

ZVICËR – Arkeologët kanë bërë një zbulim të jashtëzakonshëm në Liqeni Neuchâtel, ku është identifikuar një anije e lashtë me më shumë se 1,000 artefakte të periudhës romake, që datojnë nga viti 20 deri në vitin 50 pas Krishtit.
Sipas ekipit kërkimor, në vendin e gjetjes janë zbuluar objekte qeramike, armë dhe pajisje ushtarake, përfshirë shpata, një kamë, fibula dhe elementë të tjerë të pajisjeve të legjionarëve romakë. Gjetja sugjeron se transporti mund të ketë qenë i lidhur me furnizimin e një njësie ushtarake të madhe.
Arkeologët theksojnë se zbulimi fillimisht u mbajt i fshehtë për të shmangur dëmtimet apo plaçkitjet, ndërsa objektet u nxorën me kujdes nga uji për t’u ruajtur në kushte të kontrolluara.
Ndër gjetjet më të veçanta është edhe një shportë e ruajtur në mënyrë të shkëlqyer, që përmbante enë qeramike dhe materiale të tjera që mund t’i përkisnin ekuipazhit të anijes.
Aktualisht, të gjitha objektet po i nënshtrohen procesit të pastrimit dhe restaurimit, ndërsa studiuesit pritet të nxjerrin përfundime të reja mbi mënyrën e transportit dhe jetën në periudhën e Perandorisë Romake.
