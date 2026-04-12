Dhunë në ndeshjen Bylis B – Oriku, ndërpritet sfida në Ballsh

BALLSH – Një incident i rëndë është regjistruar në ndeshjen e Kategorisë së Dytë mes Bylis B dhe Oriku, e zhvilluar në Ballsh, e cila u ndërpre pas përshkallëzimit të tensioneve në fushë.
Takimi u ndërpre në minutën e 43-të, pas një situate të tensionuar që degjeneroi në përplasje mes lojtarëve, duke detyruar ndërhyrjen e forcave të policisë.
Në fundin e pjesës së parë, arbitri ndëshkoi me karton të kuq një lojtar të Orikut dhe një të Bylis B, pas një përplasjeje të drejtpërdrejtë në fushë.
Pamjet e publikuara tregojnë momentin kur një prej lojtarëve shoqërohet nga policia jashtë terrenit të lojës, ndërsa ndeshja mbeti e ndërprerë për disa minuta për shkak të situatës së krijuar.
Pas këtij incidenti, lojtari i ndëshkuar pritet të mungojë në ndeshjen e radhës vendimtare të kampionatit.
