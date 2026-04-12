Tragjike në Itali/ 47-vjeçari humb jetën pas sulmit nga adoleshentë para djalit të mitur

ITALI – Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Massa, ku një 47-vjeçar ka humbur jetën pas një sulmi të dhunshëm gjatë natës mes të shtunës dhe të dielës.
Sipas raportimeve, viktima është sulmuar nga një grup prej katër ose pesë të rinjsh të paidentifikuar. Gjatë përplasjes, ai ka rënë në tokë duke goditur kokën dhe më pas ka pësuar arrest kardiak.
Shërbimet e emergjencës mbërritën menjëherë në vendngjarje dhe tentuan ta rikthenin në jetë përmes manovrave të reanimacionit, por pa sukses.
Ngjarja ndodhi rreth orës 01:00, ndërsa 47-vjeçari ndodhej në një restorant familjar së bashku me djalin e tij 11-vjeçar dhe partneren. Konflikti nisi pasi një grup adoleshentësh, të moshës 16–18 vjeç, po dëmtonin një dritare me shishe, duke nxitur ndërhyrjen e viktimës dhe kunatit të tij.
Situata u përshkallëzua në dhunë fizike, ku viktima pësoi goditjen fatale. Kunati i tij mbeti i plagosur dhe u transportua në spital, ndërsa i mituri mori ndihmë mjekësore për shkak të gjendjes së rënduar emocionale.
Autoritetet italiane kanë nisur hetimet dhe janë në kërkim të autorëve, me qëllim zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje tragjike.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd