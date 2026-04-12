Ivanka Trump në Dhërmi, ja e vërteta?

VLORË – Raportimet për praninë e Ivanka Trump në jug të Shqipërisë rezultojnë të pavërteta.
Dyshimet u hodhën poshtë pas publikimit të pamjeve ku ajo shfaqet së bashku me të atin, Donald Trump, gjatë një eventi të UFC në Miami.
Ngjarja sportive u zhvillua në mbrëmje sipas orës lokale në SHBA, që përkon me orët e para të mëngjesit në Shqipëri, duke e bërë të pamundur që ajo të ndodhej njëkohësisht në Dhërmi apo në zona të tjera të jugut.
Në event, Ivanka Trump u shfaq në shoqërinë e familjarëve të saj, përfshirë fëmijët dhe anëtarë të tjerë të familjes, duke ndjekur një nga aktivitetet më të rëndësishme sportive të fundjavës në SHBA.
