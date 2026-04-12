Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Marie-Louise Eta bën histori, emërohet trajnere e një ekipi meshkujsh në Bundesliga
Transmetuar më 12-04-2026, 16:40

GJERMANI – Marie-Louise Eta është bërë gruaja e parë që merr drejtimin e një ekipi meshkujsh në një nga pesë ligat kryesore të Evropës, pasi u emërua në krye të Union Berlin.

Ajo do të drejtojë skuadrën deri në fund të sezonit, pas shkarkimit të trajnerit Steffen Baumgart, i cili u largua pas humbjes 3-1 ndaj FC Heidenheim.

Drejtuesit e klubit e cilësuan këtë vendim si një hap të përkohshëm, ndërsa është planifikuar që Eta të marrë drejtimin e ekipit të femrave gjatë verës.

Në reagimin e saj, Eta u shpreh e bindur se skuadra do të arrijë rezultatet e nevojshme në javët e mbetura të kampionatit.

Aktualisht, Union Berlin renditet në vendin e 11-të në Bundesliga, me diferencë të sigurt nga zona e rënies, por me vetëm dy fitore në 14 ndeshjet e fundit në vitin 2026.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...