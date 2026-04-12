Marie-Louise Eta bën histori, emërohet trajnere e një ekipi meshkujsh në Bundesliga

GJERMANI – Marie-Louise Eta është bërë gruaja e parë që merr drejtimin e një ekipi meshkujsh në një nga pesë ligat kryesore të Evropës, pasi u emërua në krye të Union Berlin.
Ajo do të drejtojë skuadrën deri në fund të sezonit, pas shkarkimit të trajnerit Steffen Baumgart, i cili u largua pas humbjes 3-1 ndaj FC Heidenheim.
Drejtuesit e klubit e cilësuan këtë vendim si një hap të përkohshëm, ndërsa është planifikuar që Eta të marrë drejtimin e ekipit të femrave gjatë verës.
Në reagimin e saj, Eta u shpreh e bindur se skuadra do të arrijë rezultatet e nevojshme në javët e mbetura të kampionatit.
Aktualisht, Union Berlin renditet në vendin e 11-të në Bundesliga, me diferencë të sigurt nga zona e rënies, por me vetëm dy fitore në 14 ndeshjet e fundit në vitin 2026.
