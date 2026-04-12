‘Çdo iranian që kundërshton do shkojë në ferr’! Trump: Marina Amerikane do të bllokojë Ngushticën e Hormuzit
Transmetuar më 12-04-2026, 15:52

SHBA – Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se Marina e Shteteve të Bashkuara do të ndërmarrë masa për bllokimin e lëvizjes së anijeve në Ngushtica e Hormuzit, duke rritur ndjeshëm tensionet me Iran.

Në një reagim publik, ai theksoi se forcat amerikane do të kontrollojnë dhe ndalojnë anijet që, sipas tij, kanë lidhje financiare me Iranin, ndërsa paralajmëroi se do të nisë edhe shkatërrimi i minave detare të vendosura në këtë zonë strategjike.

Trump përdori tone të ashpra, duke deklaruar se çdo sulm ndaj forcave amerikane apo anijeve civile do të marrë përgjigje të menjëhershme dhe të fortë.

Deklarata vjen pas dështimit të bisedimeve mes SHBA-së dhe Iran në Islamabad, ku çështja e programit bërthamor mbeti pika kryesore e mosmarrëveshjes.

Presidenti amerikan ritheksoi se qëndrimi i tij është i palëkundur: Iran nuk do të lejohet të pajiset me armë bërthamore.

