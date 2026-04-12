Video
Dyshohet mbidozë! Gjendet i pajetë në banesë burri në Sarandë
Transmetuar më 12-04-2026, 15:47

SARANDË – Një 53-vjeçar është gjetur pa shenja jete në banesën e tij në lagjen nr. 3 në Sarandë.

Sipas Policisë, në trupin e viktimës nuk janë konstatuar shenja dhune, ndërsa dyshimet paraprake janë se ai mund të ketë ndërruar jetë si pasojë e përdorimit të lëndëve narkotike.

Grupi hetimor po vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe përcaktimin e saktë të shkakut të vdekjes.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

