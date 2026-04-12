E rëndë në Britani/ Gruaja përd’hunohet nga disa burra jashtë kishës pasi doli nga klubi i natës
Transmetuar më 12-04-2026, 15:20

LONDËR – Një ngjarje tronditëse është raportuar në Mbretëria e Bashkuar, ku një grua rreth të 20-ave dyshohet se ka rënë pre e një përdhunimi në grup në orët e para të mëngjesit.

Sipas autoriteteve, e reja kishte qenë më parë në një klub nate në Surrey dhe dyshohet se është ndjekur nga disa persona teksa largohej. Ngjarja raportohet të ketë ndodhur mes orës 02:00 dhe 04:00, pranë një kishe protestante.

Policia ka nisur hetimet dhe po kryen kontrolle të gjera për identifikimin e autorëve të dyshuar, ndërsa po mblidhen prova në vendngjarje.

Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve që mund të kenë qenë në zonë në atë orar të japin informacion, duke theksuar se çdo dëshmi mund të jetë e rëndësishme për zbardhjen e plotë të ngjarjes.

