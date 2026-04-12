Big Brother VIP Albania: Reagon Brikena pas eliminimit, aludime për vota të manipuluara
Transmetuar më 12-04-2026, 15:04

TIRANË – Eliminimi i Brikenës nga Big Brother VIP Albania, vetëm pak para finales, ka shkaktuar reagime të shumta si nga vetë ish-banorja ashtu edhe në rrjetet sociale.

Pas humbjes përballë Rogertit në votimin e publikut, Brikena ka shprehur zhgënjimin e saj, duke theksuar se nuk e priste këtë rezultat. Ajo ka kritikuar gjithashtu sjelljen e rivalit të saj brenda shtëpisë, duke nënvizuar përdorimin e një fjalori ofendues.

“Shkon Rogerti para meje, ndërkohë që ka ofenduar shumë, por vendos publiku,” – është shprehur ajo në reagimin e parë pas daljes.

Ndërkohë, në rrjetet sociale kanë nisur aludime për manipulim të votave, me ndjekës që vënë në pikëpyetje rezultatin, duke pretenduar se sondazhet online e nxirrnin Brikenën më të favorizuar.

Pavarësisht debatit, rezultati mbetet i vlefshëm, ndërsa gara drejt finales vazhdon mes banorëve të mbetur.

