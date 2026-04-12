Si dështuan bisedimet SHBA-Iran në Islamabad?

ISLAMABAD – Bisedimet maratonë mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iran në Islamabad kanë përfunduar pa rezultat, duke thelluar pasiguritë për të ardhmen e negociatave.
Sipas burimeve ndërkombëtare, palët kanë shkëmbyer dokumente gjatë diskutimeve të zhvilluara me dyer të mbyllura, por nuk kanë arritur dakordësi për asnjë çështje thelbësore.
Qendra e përplasjes mbetet programi bërthamor iranian, veçanërisht çështja e pasurimit të uraniumit. Iran e konsideron këtë të drejtë sovrane, ndërsa Uashingtoni këmbëngul se Teherani nuk duhet të pajiset kurrë me armë bërthamore.
Pala amerikane ka kërkuar një marrëveshje të shpejtë dhe të zbatueshme në një afat të afërt, ndërsa delegacioni iranian ka insistuar në një qasje afatgjatë dhe të bazuar në garanci të ndërsjella.
Pas përfundimit të negociatave, përfaqësues amerikanë deklaruan se qëllimi kryesor i SHBA-së mbetet parandalimi i pajisjes së Iranit me armë bërthamore, ndërsa pala iraniane i cilësoi kërkesat e Uashingtonit si “të paarsyeshme” dhe akuzoi mungesë besimi në proces.
Ndërmjetësimi i bisedimeve është lehtësuar nga Pakistan, por pa arritur të afrojë qëndrimet mes dy palëve.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd