Aksident tragjik në Itali, tre të vdekur dhe një i plagosur rëndë

MODENA – Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në Via Emilia Ovest, në periferi të Modena, duke lënë tre persona të vdekur dhe një të plagosur rëndë.
Sipas autoriteteve italiane, në aksident janë përfshirë një kamion qumështi dhe një automjet pasagjerësh, të cilët kanë dalë nga rruga pas përplasjes së fortë.
Shërbimet e emergjencës kanë ndërhyrë menjëherë për nxjerrjen e personave të bllokuar në automjet. Pavarësisht ndërhyrjes së shpejtë, tre prej tyre janë konfirmuar të vdekur në vendngjarje, ndërsa një i mbijetuar është transportuar në spital në gjendje të rëndë.
