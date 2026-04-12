Zjarr në banesë në Lushnjë, dyshohet se 40-vjeçari i vuri flakën shtëpisë

LUSHNJË – Një zjarr ka përfshirë një banesë në një pallat shumëkatësh në lagjen “Gjevdet Nepravishta”, pranë spitalit të Lushnjë.
Banorët e zonës kanë konstatuar flakët dhe kanë njoftuar menjëherë shërbimet zjarrfikëse, të cilat kanë ndërhyrë duke bërë të mundur shuarjen e zjarrit në banesën që ndodhej në katin e tretë.
Policia ka mbërritur në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e zjarrit. Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se flakët janë vendosur qëllimisht nga pronari i banesës, një 40-vjeçar, i cili më pas është larguar nga vendi i ngjarjes.
Autoritetet po punojnë për lokalizimin e tij, ndërsa dyshohet se 40-vjeçari ka probleme të shëndetit mendor.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
