Sot zgjedhjet parlamentare në Hungari, moment kyç për historinë e vendit

BUDAPEST – Në Hungari po zhvillohen sot zgjedhjet parlamentare, të cilat konsiderohen një moment kyç për të ardhmen politike të vendit.
Votuesit po zgjedhin mes kryeministrit aktual Viktor Orbán, i cili synon mandatin e gjashtë radhazi pas 16 vitesh në pushtet, dhe udhëheqësit të opozitës Péter Magyar, i cili ka premtuar “ndryshim të sistemit”.
Qendrat e votimit janë hapur në orën 06:00 dhe pritet të mbyllen në orën 19:00, ndërsa pjesëmarrja në votime parashikohet të jetë e lartë.
Fushata është karakterizuar nga debate të forta mbi ekonominë, korrupsionin dhe politikën e jashtme, veçanërisht qëndrimin ndaj luftës në Ukrainë dhe marrëdhëniet me Rusi.
Sondazhet paraprake kanë sugjeruar një garë të ngushtë, me avantazh për opozitën, ndërsa rezultati përfundimtar pritet të përcaktojë drejtimin e ri politik të vendit brenda Bashkimit Evropian.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd