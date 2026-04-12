Shokon Rogerti pasi u shpall finalist i BBVA, çfarë i tha Mateos dhe Mirit?
Transmetuar më 12-04-2026, 12:10

TIRANË – Mbrëmja e djeshme në Big Brother VIP Albania është shoqëruar me emocione dhe tensione të forta, pasi banori Rogerti u shpall finalist i katërt i spektaklit, pas votimit të publikut përballë Brikenës.

Menjëherë pas rikthimit në shtëpi, atmosfera është tensionuar, me Rogertin që ka pasur përplasje verbale me disa prej banorëve të tjerë.

Shënjestra kryesore e tij ka qenë Mateo, i cili kishte humbur më herët partneren e tij në garë, Brikenën. Rogerti ka përdorur tone provokuese dhe deklarata të forta, duke përmendur eliminimin e saj dhe duke i drejtuar Mateo-s komente ofenduese.

Ai ka vijuar më tej edhe me dy finalistët e tjerë, Miri dhe Selina, duke krijuar një situatë të tensionuar në shtëpi dhe reagime të menjëhershme nga banorët e pranishëm.

Ngjarja ka shkaktuar debat brenda shtëpisë, ndërsa pritet që dinamika e lojës të ndikohet ndjeshëm në ditët në vijim.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

