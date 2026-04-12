‘Shije e hidhur’ në Durrës, arrestohen dy vëllezër, shpallet në kërkim një tjetër për shije droge

DURRËS – Policia ka finalizuar operacionin e koduar “Shije e hidhur”, duke zbuluar një bazë që prodhonte drogë sintetike në formë karamelesh, e destinuar kryesisht për adoleshentë pranë shkollave.
Operacioni u zhvillua nga strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës, në bashkëpunim me Seksionin për Hetimin e Narkotikëve, pas informacioneve të siguruara në rrugë operative.
Gjatë aksionit u arrestuan në flagrancë dy vëllezër, shtetasit L. L., 20 vjeç dhe R. L., 25 vjeç, ndërsa u shpall në kërkim bashkëpunëtori i tyre, shtetasi Xh. L., 20 vjeç.
Sipas hetimeve, të rinjtë kishin ngritur një bazë për përpunimin e lëndëve narkotike sintetike, duke prodhuar drogë në formë xhelatine (“karamele”) dhe duke e shpërndarë atë pranë shkollave të mesme.
Gjatë kontrollit ndaj njërit prej të arrestuarve, pranë zonës së shkollave, u sekuestruan 50 paketime me lëndë narkotike në formë karameleje, me peshë rreth 650 gramë.
Ndërkohë, në banesën e tyre në Tiranë, Policia gjeti dhe sekuestroi sasi të tjera lëndësh narkotike, materiale për prodhim, përfshirë 550 gramë përbërës sintetikë, peshore elektronike dhe kallëpe për formimin e karameleve.
Autoritetet bëjnë me dije se vijon puna për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal, ndërsa materialet i janë referuar Prokurorisë për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, në bashkëpunim.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
