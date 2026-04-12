Arrestohet në Tiranë 51-vjeçari i dënuar në Itali

TIRANË – Një 51-vjeçar i shpallur në kërkim ndërkombëtar është arrestuar në Tiranë me qëllim ekstradimin drejt Itali.
Shërbimet e Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale lokalizuan dhe vunë në pranga shtetasin Ylli Misku, banues në Tiranë.
Sipas autoriteteve, ai ishte shpallur në kërkim nga Interpol Roma, pasi Gjykata e Apelit Bologna e kishte dënuar në korrik 2022 me 5 vjet, 11 muaj e 14 ditë burg për veprat penale “Trafikimi i lëndëve narkotike”, kryer në bashkëpunim, dhe “Vjedhje në rrethana rënduese”.
Arrestimi është kryer në bazë të kërkesës për ekstradim, me qëllim që 51-vjeçari të vuajë dënimin në Itali.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
