Arrestohet në Tiranë 51-vjeçari i dënuar në Itali
Transmetuar më 12-04-2026, 10:21

TIRANË – Një 51-vjeçar i shpallur në kërkim ndërkombëtar është arrestuar në Tiranë me qëllim ekstradimin drejt Itali.

Shërbimet e Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale lokalizuan dhe vunë në pranga shtetasin Ylli Misku, banues në Tiranë.

Sipas autoriteteve, ai ishte shpallur në kërkim nga Interpol Roma, pasi Gjykata e Apelit Bologna e kishte dënuar në korrik 2022 me 5 vjet, 11 muaj e 14 ditë burg për veprat penale “Trafikimi i lëndëve narkotike”, kryer në bashkëpunim, dhe “Vjedhje në rrethana rënduese”.

Arrestimi është kryer në bazë të kërkesës për ekstradim, me qëllim që 51-vjeçari të vuajë dënimin në Itali.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

