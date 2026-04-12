Shpërndanin lëndë narkotike në Vlorë, arrestohet 17-vjeçari, procedohet një tjetër
Transmetuar më 12-04-2026, 09:21

VLORË – Policia ka goditur një rast të shpërndarjes së lëndëve narkotike mes të miturve në lagjen “Pavarësia” në Vlorë.

Shërbimet e Forcës së Posaçme “Shqiponja” ndaluan dy adoleshentë të dyshuar, gjatë një kontrolli të ushtruar mbrëmjen e djeshme. Gjatë kontrollit ndaj një 17-vjeçari, në çantën e tij dhe në mbajtësen e kufjeve u gjetën 10 doza të dyshuara si kokainë, si dhe një sasi kanabisi e mbështjellë me letër alumini.

Si rezultat, 17-vjeçari u arrestua në flagrancë, ndërsa 16-vjeçari që ishte në shoqërinë e tij u procedua në gjendje të lirë.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

