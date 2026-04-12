Shpërndanin lëndë narkotike në Vlorë, arrestohet 17-vjeçari, procedohet një tjetër

VLORË – Policia ka goditur një rast të shpërndarjes së lëndëve narkotike mes të miturve në lagjen “Pavarësia” në Vlorë.
Shërbimet e Forcës së Posaçme “Shqiponja” ndaluan dy adoleshentë të dyshuar, gjatë një kontrolli të ushtruar mbrëmjen e djeshme. Gjatë kontrollit ndaj një 17-vjeçari, në çantën e tij dhe në mbajtësen e kufjeve u gjetën 10 doza të dyshuara si kokainë, si dhe një sasi kanabisi e mbështjellë me letër alumini.
Si rezultat, 17-vjeçari u arrestua në flagrancë, ndërsa 16-vjeçari që ishte në shoqërinë e tij u procedua në gjendje të lirë.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.
