Tyson Fury mposht Arslanbek Makhmudov, në horizont sfida me Anthony Joshua

ANGLI – Tyson Fury u rikthye me fitore në ring, duke mundur me pikë Arslanbek Makhmudov pas 12 raundesh në stadiumin Tottenham Hotspur Stadium në London.
Boksieri britanik dominoi sfidën (120-108, 120-108, 119-109), por nuk arriti të sigurojë një fitore me nokaut, duke treguar se ende nuk ka rikthyer plotësisht formën e tij maksimale pas humbjes ndaj Oleksandr Usyk në vitin 2024.
Megjithatë, Fury nuk u vu asnjëherë në vështirësi serioze përballë kundërshtarit rus dhe menaxhoi ndeshjen me përvojë deri në fund.
Pas përballjes, ai sfidoi drejtpërdrejt bashkëkombësin Anthony Joshua, duke lënë të hapur mundësinë për një duel të shumëpritur mes dy britanikëve. Joshua reagoi me rezervë, duke deklaruar se është i gatshëm për bisedime kur të vijë momenti.
Promotori Turki Alalshikh synon organizimin e kësaj përballjeje në stadiumin Wembley Stadium, në një event që pritet të tërheqë vëmendjen e gjithë botës së boksit.
