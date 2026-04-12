Këmbimi valutor sot: Si paraqiten monedhat e huaja në tregun shqiptar
Transmetuar më 12-04-2026, 08:08

Tregu i këmbimit valutor në Shqipëri paraqitet i qëndrueshëm këtë të diel, me luhatje të lehta në raportet mes lekut dhe monedhave kryesore ndërkombëtare.

Sipas kursit zyrtar për ditën e sotme, dollari amerikan blihet me 81.1 lekë dhe shitet me 82.5 lekë.

Ndërkohë, euro blihet me 95.3 lekë dhe shitet me 96.1 lekë, duke mbetur një nga monedhat më të qëndrueshme në tregun vendas.

Për sa i përket frangës zvicerane, ajo blihet me 102.8 lekë dhe shitet me 103.8 lekë.

Ndërsa paundi britanik regjistron vlera më të larta, duke u blerë me 109 lekë dhe shitur me 110 lekë.

Ekspertët e tregut valutor theksojnë se këto nivele reflektojnë një stabilitet relativ të lekut, ndërsa luhatjet e vogla lidhen kryesisht me zhvillimet në tregjet ndërkombëtare.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

